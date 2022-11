Celebripost

Il 19 novembre Naomi Biden, nipote del presidente degli Stati Uniti Joe Biden (è la figlia di Hunter Biden, secondogenito del presidente, e Kathleen Buhle), si è sposata con il fidanzato Peter Neal alla Casa Bianca, dove i due già vivevano. Per quanto poco frequente, non è cosi insolito che la Casa Bianca venga scelta come posto dove celebrare i matrimoni: finora ce n’erano stati 18, per esempio quello del presidente Grover Cleveland nel 1886, della figlia del presidente Richard Nixon, Tricia, nel 1971, e dell’ultimo fotografo di Barack Obama, Pete Souza, nel 2013. Tra le persone fotografate in settimana, ci sono anche parecchi cantanti, buona parte dei quali era agli American Music Awards: i Måneskin, Pink, Taylor Swift e Stevie Wonder, Lionel Richie.