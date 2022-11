Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dei contenuti della bozza della legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri lunedì sera e diffusa ieri, altri titolano sull’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, con i continui bombardamenti russi sulla rete energetica ucraina che hanno provocato un blackout in gran parte del paese. Il Sole 24 Ore e il Giornale aprono invece sui rischi che non venga completata parte delle opere previste nel PNRR, Domani apre sulla querela ricevuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e i giornali sportivi aprono sui risultati del Mondiale di calcio in Qatar, con la sconfitta della Germania con il Giappone.