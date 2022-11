L’Italia giocherà le semifinali di Coppa Davis dopo aver battuto gli Stati Uniti ai quarti

L’Italia maschile di tennis ha battuto 2-1 gli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis, la principale competizione a squadre per nazionali, e si è qualificata per le semifinali, che non raggiungeva da otto anni. Dopo la vittoria di Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe e la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz, il punto decisivo è stato ottenuto nel doppio da Fabio Fognini e Simone Bolelli, che hanno battuto in due set (6-4, 6-4) Tommy Paul e Jack Sock.

In semifinale l’Italia giocherà a Malaga — sede della fase finale di questa edizione — contro Germania o Canada. L’altra semifinale sarà invece tra Australia e Croazia.

L’Italia ha vinto soltanto una volta la Coppa Davis — nel 1976 — e non arrivava in semifinale dal 2014. Da alcuni anni, tuttavia, la competizione a squadre è diventata uno degli obiettivi principali della federazione, che a detta del presidente Angelo Binaghi conta di vincerla in «4-5 anni».

