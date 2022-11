Il giornalista Alessandro Giuli sarà il nuovo presidente della fondazione che gestisce il museo MAXXI di Roma

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato il giornalista Alessandro Giuli come nuovo presidente della Fondazione MAXXI, che gestisce l’omonimo museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Giuli ha lavorato per il giornale Libero, è stato condirettore del Foglio e direttore di Tempi, periodico (attualmente mensile) molto vicino al movimento cattolico Comunione e Liberazione. È noto per le sue frequenti apparizioni in televisione e negli ultimi anni ha condotto alcuni programmi su Rai 2, la rete in cui lo stesso Sangiuliano era direttore del telegiornale prima di diventare ministro.

Giuli entrerà in carica dal prossimo 12 dicembre e prenderà il posto di Giovanna Melandri, ex deputata e più volte ministra in governi di centrosinistra, che era presidente della fondazione dal 2012.