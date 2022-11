I giornali di oggi si dedicano in apertura a illustrare i contenuti della bozza della legge di bilancio approvata dal governo e presentata ieri mattina dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa: i temi principali nei titoli sono i tagli al reddito di cittadinanza, l’aumento delle pensioni minime, la riduzione del cuneo fiscale, gli aiuti per contrastare gli effetti degli aumenti delle tariffe energetiche, e le parole di Meloni, che ha detto di aver fatto una manovra per favorire famiglie e ceto medio. I giornali sportivi commentano i risultati delle partite di ieri ai Mondiali di calcio in Qatar, con la sconfitta a sorpresa dell’Argentina con l’Arabia Saudita e la vittoria della Francia.