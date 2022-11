La federazione calcistica tedesca farà causa alla FIFA per la vicenda delle fasce arcobaleno ai Mondiali

La federazione calcistica tedesca ha detto che inizierà un’azione legale contro la FIFA, l’organizzazione che governa il calcio internazionale, per la decisione della FIFA di vietare ai capitani delle nazionali di calcio che stanno partecipando ai Mondiali in Qatar di indossare la fascia con il logo arcobaleno della campagna “One Love” contro le discriminazioni di genere. La Germania fa parte delle nazionali che lunedì avevano annunciato con un comunicato stampa che non avrebbero fatto indossare le fasce ai loro capitani per evitare ammonizioni ed eventuali esclusioni dalle partite, come previsto in questi casi dal regolamento internazionale e come minacciato dalla FIFA.

Tra i motivi che hanno spinto la federazione tedesca a iniziare un’azione legale c’è il fatto che, in seguito al comunicato, la catena tedesca di supermercati REWE aveva ritirato la sua sponsorizzazione alla nazionale tedesca, in segno di protesta. «La FIFA ci ha impedito di usare un simbolo di inclusione e diritti umani» ha detto un portavoce della federazione: «La federazione ci tiene a capire se questo comportamento della FIFA sia legittimo». La federazione tedesca ha anche aggiunto che vorrebbe che questo punto venisse chiarito prima della sua seconda partita, che si terrà domenica contro la Spagna.