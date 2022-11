Ci sono state due esplosioni a Gerusalemme: una persona è stata uccisa e ci sono 11 feriti

Mercoledì mattina ci sono state due esplosioni a Gerusalemme vicino a due fermate dei mezzi pubblici: una persona è stata uccisa e ci sono quattordici feriti. La prima esplosione è avvenuta vicino a una fermata all’imbocco di un’autostrada molto frequentata dai pendolari che ogni giorno entrano in città, la seconda nel quartiere settentrionale di Ramot. La polizia ha detto di sospettare un attacco compiuto da palestinesi, ma per ora non sono state diffuse maggiori informazioni.

Negli ultimi mesi le tensioni tra Israele e Palestina nell’area della Cisgiordania occupata sono cresciute, anche a causa delle continue azioni di polizia israeliane a cui erano seguiti diversi attacchi compiuti dai palestinesi. Martedì le autorità palestinesi avevano denunciato l’uccisione di un giovane di 16 anni da parte dell’esercito israeliano nella città occupata di Nablus.