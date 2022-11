38 persone sono morte a causa di un incendio in un’azienda che tratta prodotti chimici ad Anyang, in Cina

Lunedì ad Anyang, nella provincia cinese di Henan, sono morte 38 persone in un incendio in un’azienda che tratta prodotti chimici e altri beni industriali: le autorità locali non hanno dato informazioni su cosa abbia causato l’incendio, ma hanno fatto sapere che ci sono dei sospettati, che sono stati fermati. L’azienda in questione è la Kaixinda Trading Co, descritta come specializzata in prodotti chimici.

Per spegnere del tutto l’incendio, cominciato intorno alle quattro e mezza di pomeriggio (in Italia era mattina), ci sono volute tre ore e mezza. Incidenti di questo genere non sono rari in Cina, dove gli standard di sicurezza nelle aziende industriali sono piuttosto bassi.