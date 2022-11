Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata ai contenuti della legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri di ieri sera e che verrà presentata stamattina in una conferenza stampa: le misure principali riguardano il reddito di cittadinanza, che sarà ridotto a 8 mesi nel 2023 per le persone che possono lavorare per poi essere cancellato nel 2024, l’aumento delle pensioni minime, gli aiuti per gli aumenti delle tariffe energetiche, il taglio del cuneo fiscale, e quello dei contributi per chi assume chi ha meno di 36 anni. Su molte prime pagine si parla anche della protesta contro la repressione delle proteste in Iran dei calciatori iraniani, che non hanno cantato l’inno nazionale prima della partita dei Mondiali in Qatar contro l’Inghilterra, e della decisione della FIFA di non far utilizzare le fasce arcobaleno ai capitani delle squadre.