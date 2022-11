Almeno 130 persone sono state rapite nel nord-ovest della Nigeria

Tra sabato e domenica più di 130 persone sono state rapite nello stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i rapimenti sono stati effettuati da uomini armati nei dintorni delle città di Kauran-Namoda e Zurmi. Tra le persone rapite ci sarebbero diverse donne e bambini, ma non se ne sa il numero esatto. I rapimenti nella zona nord-occidentale della Nigeria sono molto comuni e sono spesso compiuti da gruppi criminali per ottenere grosse somme di denaro come riscatto: non sono però legati a quelli che avvengono nella zona nord-orientale, dove invece operano gruppi islamisti radicali come Boko Haram, che usano simili strategie.