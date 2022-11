La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della legge di bilancio che dovrebbe essere discussa nel Consiglio dei ministri previsto per oggi: i titoli principali si soffermano sulle misure per contrastare gli effetti dell’aumento delle tariffe energetiche e sulle modifiche allo studio per il reddito di cittadinanza, il cuneo fiscale, e le pensioni. La Verità e Libero seguono l’indagine sulle cooperative gestite dalla suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, il Fatto si occupa della guerra in Ucraina, e Domani delle candidature alla segreteria del Partito Democratico, mentre su tutte le prime pagine si parla dell’apertura dei Mondiali di calcio in Qatar con la vittoria dell’Ecuador sul Qatar nella partita inaugurale.