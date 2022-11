La maggior parte delle prime pagine dei giornali di oggi è dedicata di nuovo alle anticipazioni sul contenuto della legge di bilancio a cui sta lavorando il governo italiano, dalle misure previste per la revisione del reddito di cittadinanza a quelle per la riduzione del cuneo fiscale. Domani sceglie di aprire sugli accordi raggiunti alla COP27 e Repubblica sugli sbarchi di migranti delle ultime tre settimane, mentre Il Messaggero mette in prima pagina le indagini sulla persona sospettata del triplice omicidio di giovedì a Roma. I giornali sportivi e altri aprono con l’atteso inizio dei Mondiali di calcio in Qatar, con tutte le polemiche che ha generato, compreso lo strano discorso del presidente della FIFA Gianni Infantino in difesa del torneo.