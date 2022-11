È morto il cantante e compositore Nico Fidenco

Nella notte tra venerdì e sabato è morto a 89 anni il noto cantante e compositore Nico Fidenco, famoso soprattutto negli anni Sessanta grazie a canzoni come “Con te sulla spiaggia” e “Legata a un granello di sabbia”, considerato il primo tormentone estivo nella storia della musica italiana. La notizia è stata confermata ad Adnkronos dalla moglie e dalla figlia.

Fidenco, il cui vero nome era Domenico Colarossi, nacque a Roma il 24 gennaio del 1933 e cominciò la sua carriera nella musica nel 1960 come autore della casa discografica Rca Italiana. Fu però notato anche per le sue doti canore: incise “What a Sky”, che fu parte della colonna sonora del film I delfini, e poi la versione italiana dello stesso brano, “Su nel cielo”. Nei primi anni Sessanta compose e registrò molti brani per le colonne sonore di film, come Exodus e Colazione da Tiffany, ma scrisse anche altri grandi successi: “Con te sulla spiaggia”, “Come nasce un amore”, “Tutta la gente”, “A casa di Irene” ma soprattutto “Legata a un granello di sabbia”, che fu il primo 45 giri a superare il milione di dischi venduti in Italia.

Nel 1967 Fidenco partecipò al Festival di Sanremo, e tra gli anni Settanta e Ottanta tornò a occuparsi principalmente di colonne sonore. Nel 1984 formò i Super 4 assieme a Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia, con cui per i successivi dieci anni ripropose anche i propri successi, arrangiati in chiave moderna. Nel 2007 si esibì al Lucca Comics & Games, uno dei più importanti eventi al mondo per gli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, serie TV e cultura pop, cantando dal vivo le sigle di alcuni cartoni animati.