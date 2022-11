È stato condannato all’ergastolo Benno Neumair, l’uomo di Bolzano che nel gennaio del 2021 uccise i suoi genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, entrambi insegnanti in pensione, e gettò i loro corpi nell’Adige. Il tribunale di Bolzano ha accolto tutte le richieste dell’accusa, condannando Neumair all’ergastolo per l’omicidio del padre e della madre e a 3 anni di reclusione per il reato di soppressione di cadaveri.