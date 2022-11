Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sul missile caduto martedì sera nel paese polacco di Przewodów, che sembra ormai certo fosse un missile delle difese aeree ucraine sparato per intercettarne uno russo lanciato verso l’Ucraina, altri aprono sul G20 di Bali e sull’incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente cinese Xi Jinping. Repubblica intervista il segretario della CGIL Landini che chiede al governo di intervenire per aumentare i salari, Libero difende Meloni dalle critiche per aver portato con sé la figlia al G20, e i giornali sportivi commentano la vittoria in amichevole dell’Italia di calcio contro l’Albania.