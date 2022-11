Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio in un campo profughi a Gaza

Almeno 21 persone sono morte e molte altre risultano ferite a causa di un incendio in un edificio del campo profughi di Jabalia, a Gaza, in Palestina. Secondo le prime testimonianze l’incendio sarebbe stato causato da una fuga di gas in una cucina e le autorità locali hanno detto che le fiamme sono state alimentate dalla benzina che si trovava in diverse taniche accatastate lì vicino. Il fuoco è nato probabilmente dalla fiamma di una candela: a causa dei frequenti blackout a Gaza, infatti, è molto frequente che nelle case vengano accese candele per fare luce. Online stanno girando video che mostrano grosse fiamme avvolgere l’edificio nel campo profughi, che è noto per essere sovraffollato e dove sembra che fosse in corso una festa.

At least 21 people, 14 of them children, were killed in a fire that broke out in an apartment building in the Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip. Gaza's interior ministry says the fire was caused by large amounts of gasoline improperly stored. pic.twitter.com/UoeDE2v6eN

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) November 17, 2022