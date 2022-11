La notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi sono le esplosioni avvenute nel tardo pomeriggio di ieri nella cittadina polacca di Przewodów, vicino al confine con l’Ucraina, che hanno provocato la morte di due persone, e che secondo le prime ipotesi potrebbero essere state causate da missili russi, non si sa se lanciati intenzionalmente verso la Polonia, o da frammenti di missili lanciati verso l’Ucraina e intercettati dalla contraerea. Fanno eccezione la Verità, che critica il presidente della Repubblica Mattarella per la telefonata con il presidente francese Macron, il Fatto, che critica il governo Draghi per la scarsa adesione alla quarta dose di vaccinazione contro il Covid-19, Domani, che critica il ministro Pichetto Fratin per la sua posizione alla conferenza sul clima Cop27, e Libero, che critica Roberto Saviano per le sue parole su Giorgia Meloni, quando era solo la leader di Fratelli d’Italia.