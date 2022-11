È morta a 94 anni Biancamaria Tedeschini Lalli, la prima rettrice universitaria nella storia italiana

Martedì è morta a 94 anni Biancamaria Tedeschini Lalli, ricercatrice italiana nota per essere stata la prima rettrice universitaria nella storia d’Italia. Tedeschini Lalli era nata a Roma nel 1928 ed era diventata professoressa ordinaria di letteratura anglo-americana all’università La Sapienza di Roma nel 1958. Negli anni seguenti insegnò anche in varie università americane, tra cui Berkeley e Harvard. Nel 1992 fu scelta come rettrice dell’università di Roma Tre, appena istituita come distaccamento della Sapienza: divenne così la prima donna a ricoprire il massimo incarico in una università italiana. Fu rettrice di Roma Tre fino al 1998, e poi rettrice dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, incarico che mantenne fino al 2003.