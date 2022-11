L’incontro di ieri a Bali, in Indonesia, in occasione della riunione del G20 fra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello cinese Xi Jinping è la notizia in apertura su molti giornali di oggi, che sottolineano l’intesa contro l’uso di armi nucleari in Ucraina e le posizioni differenti su Taiwan. Altri giornali rimangono sulle tensioni fra Italia e Francia sulla gestione degli sbarchi dei migranti salvati nel Mediterraneo dalle navi delle organizzazioni non governative e sulla telefonata fra il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente francese Macron per riprendere rapporti di collaborazione sul tema.