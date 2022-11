Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le tensioni fra l’Italia e l’Unione Europea sulla gestione degli sbarchi dei migranti salvati nel Mediterraneo dalle navi delle organizzazioni non governative, e l’attentato di ieri nel centro di Istanbul che ha causato 6 morti e molti feriti. Domani si occupa invece della pedofilia nella Chiesa, il Fatto intervista il presidente dell’INPS Tridico sul reddito di cittadinanza, la Verità torna alla sua campagna contro la gestione della pandemia di Covid-19, e i giornali sportivi commentano le vittorie di Inter, Juventus e Milan nell’ultima giornata di Serie A prima della sosta per i Mondiali in Qatar.