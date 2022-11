Anche Amazon licenzierà migliaia di lavoratori, scrive il New York Times

Il New York Times scrive che nel prossimo futuro anche Amazon licenzierà migliaia di dipendenti, come di recente hanno fatto altre grosse aziende del settore tecnologico, tra cui Twitter e Faceboook. Secondo quanto hanno detto in forma anonima al New York Times fonti a conoscenza dei fatti, Amazon licenzierà circa 10mila dipendenti, pari al 3 per cento di tutti i suoi lavoratori. I licenziamenti riguarderanno soprattutto il settore dello sviluppo dei dispositivi di Amazon, compreso l’assistente vocale Alexa, il settore che si occupa delle vendite e quello delle risorse umane.

Da mesi tutto il settore tecnologico sta avendo grosse difficoltà economiche, dovute a vari fattori (tra cui l’inflazione, una diminuzione dei ricavi provenienti dalla pubblicità e una serie di investimenti sbagliati). Amazon per ora non ha avuto grosse perdite, ma si stima che nell’ultimo trimestre dell’anno incasserà tra i 140 e i 148 miliardi di dollari, molto al di sotto dei 155 miliardi attesi dagli analisti. È un dato molto significativo perché riguarderà il periodo più ricco per le vendite online, tra Black Friday e Natale: il gruppo teme soprattutto che l’incertezza economica e l’inflazione, che pesano tantissimo sulle famiglie, freneranno gli acquisti online.

