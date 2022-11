È morto Vittorio Vallarino Gancia, ex proprietario dell’omonima azienda di spumanti

È morto a 90 anni Vittorio Vallarino Gancia, ex proprietario dell’omonima azienda di spumanti, nota per essere stata la prima casa vinicola italiana ad aver sviluppato uno spumante italiano con il cosiddetto “metodo classico” o champenoise, quello usato per lo champagne. Vallarino Gancia ereditò l’azienda dal padre nel 1994 e la gestì fino al 2010, anno in cui venne acquisita dal marchio di vodka Russian Standard. La produzione rimase comunque in Italia e Vallarino Gancia rimase presidente onorario.

Vallarino Gancia era noto anche per essere stato sequestrato dalle Brigate Rosse nel 1975, in un vecchio caso di cronaca su cui la procura di Torino è tornata a indagare pochi mesi fa. Il sequestro di Vallarino Gancia fu il primo fatto dal gruppo terroristico per finanziarsi. In poche ore i carabinieri individuarono il luogo in cui era stato portato e nel tentativo di liberarlo ci fu una sparatoria in cui morirono un appuntato dei carabinieri, Giovanni D’Alfonso, e una militante delle Brigate Rosse, Mara Cagol.

