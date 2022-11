George Russell ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1

George Russell, pilota inglese della Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1, corso domenica sera a Interlagos (San Paolo). Per Russell, che ha 24 anni ed è considerato uno dei piloti più promettenti del campionato, è la prima vittoria in Formula 1, ottenuta alla 79ma gara disputata. Al secondo posto è arrivato il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton; al terzo e al quarto Carlos Sainz e Charles Leclerc della Ferrari.

Al penultimo Gran Premio del Mondiale 2022 la Mercedes è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di almeno una vittoria, dopo una stagione iniziata male e poi lentamente recuperata. All’ultima gara, in programma fra una settimana ad Abu Dhabi, potrà contendersi il secondo posto nella classifica costruttori con la Ferrari, che ora ha soltanto 36 punti di vantaggio.

