Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’ingresso dei soldati ucraini a Kherson dopo il ritiro delle truppe russe dalla città, e le tensioni fra Francia e Italia sull’immigrazione dopo la decisione italiana di non far sbarcare in Italia i migranti salvati dalla nave Ocean Viking, arrivata poi nel porto di Tolone. Altri giornali titolano sulla riduzione decisa dal governo del superbonus edilizio, portato al 90%, mentre i giornali sportivi presentano le partite dell’ultima giornata di Serie A prima della lunga pausa per i Mondiali in Qatar.