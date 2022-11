Lo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 11 novembre

Per oggi, venerdì 11 novembre, l’Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto uno sciopero nazionale del personale del trasporto locale in numerose città italiane. Le mobilitazioni dureranno quattro ore ma potranno creare disagi durante tutta la giornata: riguarderanno in particolare i recenti aumenti dei costi dei servizi, dei beni primari, dell’energia e dei combustibili, ma anche questioni contrattuali e la sicurezza dei lavoratori durante il servizio.

A Milano potrebbero esserci cancellazioni e variazioni nella circolazione di metropolitane, tram, bus e filobus tra le 8:45 e le 12:45, mentre nel resto della giornata i servizi saranno garantiti. Tra le 18 e le 21:59 potrebbero invece fermarsi i bus urbani e suburbani di Autoguidovie. In un tweet pubblicato alle 8:45 ATM, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha comunque detto che «tutte le linee metropolitane sono aperte» e che tutte le linee di tram, bus e filobus «restano in servizio per tutta la giornata».

Sempre in Lombardia i sindacati hanno annunciato uno sciopero del personale di Ferrovie Nord dalle 9 alle 13, con possibili cancellazioni e variazioni per i passeggeri che viaggiano sulle linee gestite dall’azienda. Lo sciopero potrà pertanto coinvolgere anche alcuni treni regionali e suburbani di Trenord che viaggiano sulle linee gestite da Ferrovie Nord, così come il servizio Malpensa Express, che collega le stazioni di Milano Cadorna e Centrale all’aeroporto di Malpensa.

Per garantire il collegamento con l’aeroporto durante lo sciopero sono comunque previsti autobus sostitutivi tra Milano Cadorna e Malpensa, e tra Malpensa e la stazione ferroviaria di Busto Arsizio.

A Roma è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale dalle 8:30 alle 12:30 convocato da varie sigle sindacali, con mobilitazioni che riguardano il personale di ATAC. In città potrebbero esserci cancellazioni e variazioni nella circolazione di bus, tram, metro e treni della linea Termini-Centocelle; potrebbero esserci disagi anche sulle linee bus gestite dalla ROMA TPL e sui bus extraurbani e sui treni della linea Metromare (Roma-Lido), gestiti da COTRAL.

A Napoli lo sciopero sarà dalle 11:30 alle 15:30 e avrà ripercussioni sulla circolazione di metro, tram, bus e filobus e sulle corse delle funicolari. Sia a Napoli che in provincia è inoltre previsto uno sciopero del personale EAV con possibili disagi sulla circolazione di bus e treni dalle 9 alle 13.

Sempre per oggi Uiltrasporti e Filt Cgil hanno indetto uno sciopero di 24 ore dei dipendenti della compagnia aerea Vueling, che chiedono da tempo l’adeguamento del contratto di lavoro e un confronto con l’azienda rispetto a 17 esuberi tra i lavoratori assunti su Roma. USB ha convocato un presidio all’aeroporto di Fiumicino alle 10.