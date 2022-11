C’è stato un incidente in un’azienda chimica a Gravellona Toce, in Piemonte: 3 persone sono ricoverate ma non sarebbero in gravi condizioni

Nel pomeriggio di venerdì c’è stata una fuga di sostanze tossiche in un’azienda chimica di Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte). Secondo La Stampa ventitré persone sono state intossicate, di cui tre ricoverate in ospedale: non sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nello stabilimento della Galvanoplast, un’azienda specializzata nelle cromature di materiale plastico. Secondo le prime ricostruzioni la causa dell’incidente sarebbe stata una reazione con il bisolfito di sodio, un composto chimico che a contatto con un acido produce anidride solforosa (un gas tossico). Dopo l’incidente sono intervenuti i carabinieri, la polizia e il personale dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.