La FIFA non permetterà alla Nazionale di calcio danese di usare in Qatar divise da allenamento con uno slogan umanitario

La Federazione calcistica danese (DBU) ha fatto sapere che la FIFA — l’organo di governo del calcio — non permetterà alla sua Nazionale maschile di indossare divise da allenamento con lo slogan «Diritti umani per tutti» durante la permanenza in Qatar per i Mondiali di calcio, dal 20 novembre al 18 dicembre.

«Abbiamo ricevuto un messaggio in cui la FIFA ci ha comunicato di aver respinto la nostra richiesta per motivi tecnici, il che è deplorevole», ha detto Jakob Jensen, l’amministratore delegato della DBU, all’agenzia di stampa danese Ritzau. Per ora la FIFA non ha fornito ulteriori spiegazioni.

A fine settembre la Nazionale danese aveva già annunciato una sua forma di protesta nei confronti delle violazioni dei diritti umani in Qatar presentando delle particolari divise da gioco monocolore e con dettagli appena visibili. Hummel, l’azienda danese che le ha realizzate in collaborazione con la DBU, aveva scritto: «Non vogliamo essere visibili durante un torneo che a migliaia di persone è costato la vita. Sosteniamo la Nazionale danese in ogni modo, ma questo non vuol dire sostenere il Qatar come paese ospitante».