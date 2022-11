Come ottenere le agevolazioni del PNRR

Da quando è stato approvato nel luglio del 2021, si discute molto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cioè il documento con cui il governo spiega come intende spendere i finanziamenti del Next Generation EU, chiamato anche Recovery Fund, approvato dall’Unione Europea per il rilancio dei paesi colpiti dalla pandemia. Il piano prevede fondi per 191,5 miliardi di euro che dovranno essere utilizzati per finanziare investimenti fino al 2026.

Tra gli obiettivi del PNRR c’è anche la digitalizzazione dei processi industriali, o meglio la conversione verso la cosiddetta Industria 4.0, cioè quella in cui i processi di automazione si integrano alle nuove tecnologie e all’innovazione digitale per aumentare i livelli di produttività e di qualità.

Con lo scopo di aiutare le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, ad avviare questo processo di ammodernamento, già nel 2016 era stato approvato il Piano Nazionale Industria 4.0 (Piano Impresa 4.0), che con l’arrivo dei fondi del PNRR è stato rilanciato. Le aziende possono ricevere agevolazioni attraverso lo strumento del credito d’imposta, cioè una sorta di sconto sulle tasse da versare, e grazie alla cosiddetta “Nuova Sabatini”, che consente di accedere a finanziamenti a tassi agevolati.

Le aziende possono ricevere finanziamenti in tre ambiti. Il primo è per la ricerca e lo sviluppo, per l’innovazione tecnologica, il design e l’ideazione estetica. Il secondo è per la formazione 4.0, cioè per consolidare le competenze del proprio personale in quei settori in cui l’impatto della digitalizzazione può portare una maggiore spinta produttiva. Il terzo invece è legato all’acquisto di beni materiali (ad esempio macchinari) o immateriali (ad esempio software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Questi beni però devono essere interconnessi e integrati nel ciclo produttivo: uno dei principi del Piano è infatti che l’innovazione apportata dal bene acquistato deve essere sistemica, cioè contribuire all’ammodernamento complessivo dell’azienda.

È quello che spiega ai suoi clienti Sistemi, azienda italiana che da oltre 45 anni sviluppa software gestionali e normativi per il lavoro di professionisti, imprese e associazioni. Sistemi ha realizzato eSOLVER, un software modulare e integrato per la gestione completa delle attività di tutte le aree aziendali: la contabilità e l’amministrazione, la tesoreria, l’area vendite, l’area acquisti, la logistica, la produzione manifatturiera e molti altri settori.

eSOLVER è composto da diversi moduli, ognuno dei quali comprende una serie di funzionalità finalizzate a svolgere un’azione specifica in una determinata macro area aziendale, ad esempio la logistica. Come spiega Sistemi, i contributi del Piano Industriale 4.0 possono essere richiesti per il singolo modulo, ma solo se questo porta a un’innovazione del sistema di funzionamento dell’azienda. Nessun modulo è di per sé considerabile 4.0, e quindi finanziabile, se non diventa parte di un processo di integrazione strutturata con altri software, dispositivi e macchinari.

Per fare un esempio concreto: il modulo “Gestione Produzione Manufatturiera” di eSOLVER, che supporta l’azienda nelle attività di pianificazione e nel controllo della produzione definendo la quantità di beni da produrre in base agli ordini arrivati, per poter beneficiare delle agevolazioni deve essere integrato ai software che azionano i macchinari in produzione, garantendo uno scambio bidirezionale di dati.

Alcuni moduli di eSOLVER sono compatibili per la partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti di formazione, ma sempre seguendo determinate regole, spiega Sistemi. Se l’azienda acquista, ad esempio, un modulo per gestire la logistica di magazzino, bisogna prevedere un’attività di formazione sul software specifica al personale (ad esempio ai magazzinieri).

I diversi moduli di eSOLVER possono essere integrati fra loro e ciò permette un alto grado di personalizzazione dei software in base alle specifiche esigenze del cliente. Sistemi cura la vendita attraverso la propria rete di partner altamente specializzati presenti in tutta Italia. Quando si parla di prodotti come eSOLVER, la presenza di partner competenti sul territorio è molto importante: sono loro infatti a occuparsi delle attività di system integration (letteralmente: integrazione di sistemi, cioè la capacità di far dialogare programmi diversi), come ad esempio far comunicare eSOLVER con altri software per il magazzino o per la produzione, piuttosto che piattaforme web o applicazioni mobile.