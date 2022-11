Le notizie in apertura sui giornali di oggi sono diverse: l’annuncio della Russia di voler ritirare le proprie truppe dalla riva sinistra del Dnipro, lasciando quindi la città di Kherson, i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, con un risultato migliore rispetto alle attese per il Partito Democratico, le critiche della Francia alla gestione degli sbarchi dei migranti da parte del governo italiano, e il terremoto di ieri mattina nell’Adriatico di fronte alla costa delle Marche. Il Sole 24 Ore apre invece sulle modifiche al superbonus edilizio del 110% previste dal governo, mentre i giornali sportivi titolano sulla netta vittoria dell’Inter sul Bologna nella giornata di ieri in Serie A.