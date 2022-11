La Florida si sta preparando per un nuovo uragano, un evento raro a novembre

In queste ore la Florida si sta preparando al passaggio dell’uragano Nicole, che mercoledì ha causato danni nell’arcipelago delle Bahamas, nell’oceano Atlantico, e adesso si sta avvicinando alla costa orientale dello stato americano. Nicole è stato classificato come un uragano di categoria 1 (dove la 5 indica quelli più intensi) ed è un evento raro per questo periodo dell’anno in Florida, dove la maggior parte degli uragani si concentra tra l’estate e metà ottobre: da quando si è cominciato a tenerne traccia, gli unici uragani ad aver colpito la Florida a novembre sono stati Yankee, nel 1935, e Kate, nel 1985. Poco più di un mese fa la Florida era stata colpita dall’uragano Ian, che aveva causato ingenti danni e più di 60 morti.

Secondo i dati del Centro Nazionale degli Uragani (National Hurricane Center), mercoledì sera Nicole si trovava circa 100 chilometri a nord-est di West Palm Beach, un centinaio di chilometri a nord di Miami, e si stava avvicinando alla Florida con raffiche di vento fino a 120 chilometri orari. Nella notte ha cominciato a provocare forti venti, piogge intense e grosse onde in varie zone costiere a nord di West Palm Beach. A causa del suo passaggio, il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha esteso lo stato di emergenza che era stato annunciato per 34 contee ad altre 11 contee.

Si prevede che dopo aver attraversato la Florida orientale e centrale Nicole perda di intensità e prosegua il suo percorso come tempesta tropicale verso la parte nord-ovest dello stato, per poi arrivare in Georgia e in South Carolina nelle prime ore di venerdì. Alle Bahamas il suo passaggio ha abbattuto numerosi alberi, provocato vari allagamenti e causato l’evacuazione di più di 850 persone.