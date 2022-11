A Bruxelles un poliziotto è stato ucciso e un altro ferito in un attacco con coltello

Intorno alle 19:15 di giovedì, due poliziotti sono stati accoltellati nella zona della Gare du Nord, stazione ferroviaria a Schaerbeek nell’area metropolitana di Bruxelles, in Belgio. Uno dei due agenti è morto poco dopo a causa delle ferite, secondo le informazioni fornite dalle autorità che stanno indagando sull’attacco.

Stando alle ricostruzioni, una persona ha estratto un coltello e ha ferito i due agenti, che sono riusciti a chiamare rinforzi. Un altro agente arrivato sul luogo ha sparato alcuni colpi per fermare l’assalitore. I due agenti feriti e l’autore dell’attacco sono stati poi trasportati in ospedale, dove è in seguito morto il poliziotto. Al momento non ci sono molte altre informazioni: il motivo dell’attacco non è ancora noto e le indagini sono in corso.