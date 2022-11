L’apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è dedicata all’accoglienza dei migranti, con la decisione del governo italiano di far scendere tutti dalle due navi bloccate nel porto di Catania e quella della Francia di far sbarcare a Marsiglia i migranti recuperati nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. Il Messaggero presenta il piano del governo sulle pensioni, il Fatto critica i possibili accordi fra Partito Democratico e Azione-Italia Viva per le commissioni parlamentari e la candidatura alla Regione Lazio, Domani torna sulla vicenda delle violenze di due anni fa nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e i giornali sportivi commentano i risultati degli anticipi di Serie A, con la vittoria del Napoli che porta a 8 i punti di vantaggio sul Milan, che ha pareggiato con la Cremonese.