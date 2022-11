Molte persone stanno avendo difficoltà a iscriversi al social network Mastodon

Negli ultimi giorni molte persone si sono iscritte al social network Mastodon, in risposta all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk e ai suoi successivi annunci di voler modificare numerose regole della piattaforma. Proprio a causa dell’elevato e insolito numero di persone che per iscriversi a Mastodon hanno deciso di usare come punto d’ingresso mastodon.uno, il principale server italiano del social network sta riscontrando problemi di sovraccarico, e da alcune ore diverse persone stanno avendo difficoltà a iscriversi. Martedì mattina Mastodon ha detto in una nota che spera di risolvere tutti i problemi entro la fine della giornata, e ha aggiunto: «è un momento di migrazione senza precedenti», perché oggi gli utenti attivi sono 15mila, il triplo rispetto ai picchi già raggiunti ad aprile.

