La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alla partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza sul clima COP27 che si tiene a Sharm el Sheikh, in Egitto, e all’incontro che ha avuto con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, durante il quale si è parlato di gas, immigrazione e dei casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki, fonti di tensione fra Italia e Egitto negli ultimi anni. Qualche giornale si occupa invece della gestione da parte del governo italiano degli sbarchi dei migranti salvati nel Mediterraneo dalle navi delle organizzazioni non governative, il Fatto titola sulla candidatura di Letizia Moratti alla presidenza della Regione Lombardia, e i giornali sportivi commentano il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, considerato favorevole per le squadre italiane.