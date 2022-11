L’accoglienza dei migranti in Italia è la notizia di apertura di quasi tutti i giornali di oggi, con gli sbarchi selettivi di donne, bambini e persone fragili decisi dal governo italiano dalle due navi delle organizzazioni non governative arrivate nel porto di Catania, il ricorso contro questa decisione annunciato dalle ong, e le parole di Papa Francesco, che ha chiesto all’Unione Europea di collaborare per l’accoglienza. Repubblica invece intervista Letizia Moratti, che annuncia la sua candidatura alla presidenza della Regione Lombardia con Azione e Italia Viva, mentre il Fatto e Domani rimangono sulle manifestazioni per la pace di sabato. I giornali sportivi titolano sulla vittoria della Juventus sull’Inter in Serie A e su quella di Bagnaia nel Mondiale di MotoGP.