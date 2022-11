Gli Houston Astros hanno vinto le World Series del baseball

Gli Houston Astros hanno vinto le World Series, le finali del campionato di baseball nordamericano. Nella sesta gara della serie, giocata a Houston nella notte tra sabato e domenica, hanno ottenuto la vittoria decisiva battendo 4-1 i Philadelphia Phillies (sconfitti quattro volte su sei).

Per gli Astros è il secondo titolo vinto in sessant’anni di storia, dopo il primo arrivato nel 2017 in una delle quattro finali disputate negli ultimi sei anni. Nel corso della stagione regolare erano stati la miglior squadra dell’American League — una delle due divisioni che compongono la Major League — e la seconda in assoluto con 106 vittorie in 162 partite.