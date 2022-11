È morto il cantante e musicista Carmelo La Bionda del duo dei La Bionda, considerati tra gli inventori della disco music italiana

È morto sabato a 73 anni Carmelo La Bionda, cantante che fece parte del duo musicale dei La Bionda, assieme al fratello Michelangelo. Carmelo La Bionda (a sinistra nella foto) era originario di Ramacca, in provincia di Catania, e aveva tre anni in più del fratello. I La Bionda ebbero il loro maggiore successo tra gli anni Settanta e Ottanta e sono considerati tra gli inventori della disco music italiana. Scrissero anche canzoni per altri importanti cantanti e gruppi italiani di quegli anni, tra cui Mia Martini, Ornella Vanoni e i Ricchi e Poveri, e collaborarono con Fabrizio De André per la registrazione del suo album Volume 8, realizzato con Francesco De Gregori, in cui i La Bionda suonavano le chitarre acustiche.

La notorietà del duo però arrivò soprattutto grazie alla loro produzione di musica disco da ballare, fra cui si ricordano canzoni che ebbero successo internazionale, come One for you, one for me o Disco Bass, molto nota in Italia per essere stata a lungo la sigla del programma La domenica sportiva. Fra il 1977 e il 1981 realizzarono una parte della loro produzione musicale con il nome di D. D. Sound (il cui successo maggiore fu 1, 2, 3, 4, gimme some more). Successivamente hanno continuato a collaborare con molti musicisti di successo (per esempio alle canzoni del duo dei Righeira), e hanno composto numerose sigle di pubblicità e programmi televisivi che sono diventate familiari a molte persone.