È morto a 34 anni il cantante americano Aaron Carter, fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys

Sabato a Lancaster, in California, è morto a 34 anni il cantante americano Aaron Carter. Una fonte della polizia ha detto alla CNN che Carter è stato trovato morto nella vasca da bagno di casa sua intorno alle 11 di mattina. Era il fratello minore di Nick Carter, cantante molto famoso membro dei Backstreet Boys.

Carter divenne noto quando era molto giovane, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, con canzoni popolari come I want candy e Crush on you. Il suo primo album fu pubblicato nel 1997, quando aveva dieci anni. Sempre molto giovane partecipò a noti show televisivi come Lizzie McGuire e Settimo cielo. Ha continuato a lavorare nel mondo della musica anche da adulto, ma con minor successo.