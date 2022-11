Sui quotidiani di oggi si parla soprattutto dei due cortei per la pace che si sono svolti ieri pomeriggio a Milano e a Roma: molti giornali sottolineano soprattutto la differenza delle idee espresse dai leader del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che hanno partecipato insieme alla manifestazione romana. I quotidiani nazionali parlano anche delle quattro navi che attendono al largo delle coste della Sicilia di poter attraccare in un porto sicuro e della COP27, la conferenza sul clima che inizia oggi in Egitto. I giornali sportivi parlano soprattutto di calcio: della vittoria del Milan negli ultimi minuti contro lo Spezia, di quella del Napoli contro l’Atalanta e delle partite in programma oggi e molto attese, come Juventus-Inter e il derby di Roma.