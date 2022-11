I titoli di apertura della maggior parte dei giornali di oggi si occupano delle misure annunciate ieri sera in una conferenza stampa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per contrastare gli effetti dell’aumento delle tariffe energetiche per famiglie e imprese, che prevedono uno stanziamento di 9,5 miliardi nel 2022 e di 21 miliardi nel 2023. Repubblica titola invece sulle navi delle organizzazioni non governative a cui il governo vuole impedire di far sbarcare in Italia i migranti salvati nel Mediterraneo, il Manifesto, il Fatto e Avvenire presentano la manifestazione per la pace di oggi a Roma, Libero accusa parte della magistratura di azioni politiche contro il governo, e Domani e il Tempo si occupano delle discussioni sul decreto contro i “raduni pericolosi”. I giornali sportivi presentano le partite della giornata di Serie A che si giocano oggi e domani.