Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del viaggio a Bruxelles della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha incontrato ieri il commissario europeo Gentiloni, e la presidente del Parlamento europeo Metsola, quella della Commissione europea Von der Leyen e quello del Consiglio europeo Michel. I temi principali affrontati negli incontri su cui si soffermano i titoli sono l’adesione dell’Italia ai principi europei, l’accoglienza dei migranti, le misure per contrastare gli aumenti delle tariffe energetiche e la guerra in Ucraina. Il Sole 24 Ore e il Messaggero aprono invece sul Consiglio dei ministri di oggi nel quale potrebbe essere ridotto il superbonus edilizio, portandolo al 90%, mentre Avvenire e l’Osservatore Romano seguono il viaggio di Papa Francesco in Bahrein.