Su Tumblr si potranno pubblicare di nuovo foto di nudi, ma non contenuti pornografici

Mercoledì Tumblr – piattaforma un tempo definita di “microblog” e oggi una sorta di social network – ha annunciato che d’ora in avanti gli utenti potranno nuovamente pubblicare immagini di nudi. Continuerà però a essere vietata la pubblicazione di contenuti sessualmente espliciti o pornografici.

La decisione ribalta il divieto introdotto nel 2018, che riguardava indiscriminatamente sia i contenuti pornografici che quelli che rappresentavano nudi e quelli in cui si vedevano donne con i capezzoli scoperti: fino a oggi era consentita solo la pubblicazione di immagini in cui il nudo aveva uno scopo «artistico, educativo, giornalistico o politico». L’obiettivo di Tumblr, allora di proprietà di Verizon e in seguito venduto alla società proprietaria di WordPress, era limitare una delle più diffuse modalità di utilizzo della piattaforma in quel periodo, ovvero la pubblicazione di contenuti pornografici. La decisione era stata molto criticata dagli utenti, e da allora il sito aveva perso costantemente popolarità.

L’annuncio di mercoledì arriva a pochi giorni dall’introduzione di una nuova funzionalità, le cosiddette “community labels” (letteralmente “etichette della comunità”), ovvero dei tag che permettono a chi pubblica un nuovo contenuto di avvertire gli altri utenti se una foto, un video, un testo o una gif contengono riferimenti alla violenza, alle droghe o all’alcol, al sesso o ad altri “contenuti per adulti”. Anche le foto di nudi dovranno essere segnalate in questo modo, scrive Tumblr, così da lasciare agli utenti la possibilità di non vedere contenuti di questo tipo, se non vogliono.