La Roma si è qualificata per gli spareggi di Europa League, la Lazio è stata eliminata

Nelle partite di giovedì sera di UEFA Europa League la Roma ha battuto 3-1 il Ludogorets Razgrad e si è qualificata per gli spareggi da seconda del suo gruppo, dietro il Betis Siviglia. I sorteggi di lunedì 7 novembre stabiliranno quale delle otto squadre “retrocesse” dai gironi di Champions League dovrà incontrare a febbraio per qualificarsi per gli ottavi.

In serata l’altra italiana impegnata in Europa League, la Lazio, è stata battuta 1-0 dal Feyenoord. Con questo risultato, e con la vittoria del Midtjylland contro lo Sturm Graz, è stata eliminata da terza del suo girone per la peggior differenza reti: andrà a giocare gli spareggi di Conference League, la terza coppa continentale per club, insieme alla Fiorentina.