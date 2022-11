Il calciatore spagnolo Gerard Piqué ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico

Il calciatore spagnolo del Barcellona Gerard Piqué, 35 anni, ha annunciato su Twitter che sabato giocherà la sua ultima partita da professionista, Barcellona-Almeria, e poi si ritirerà. Piqué è considerato uno dei difensori più forti della sua generazione: aveva iniziato la sua carriera nel Barcellona, tra il 2004 e il 2008 aveva giocato nel Manchester United e nel Real Saragozza, prima di tornare al Barcellona. Ha fatto parte della nazionale spagnola dal 2009 al 2018, diventando campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2012. Piqué è particolarmente famoso anche per aver fondato la società di investimenti sportivi Kosmos, con la quale ha avviato vari progetti per migliorare l’intrattenimento nel mondo dello sport, e per essere stato sposato con la cantante colombiana Shakira.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

L’annuncio è stato dato con un video di più di 2 minuti che Piqué ha pubblicato su Twitter giovedì sera. Nel video si susseguono immagini dell’infanzia e della carriera del calciatore e si sente la sua voce fuori campo che fa un discorso di elogio della sua squadra. Si conclude così: «ora che i sogni sono stati realizzati vi dico che è arrivato il momento di chiudere il cerchio, di prendere una decisione: ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbe stata nessun’altra squadra, e così sarà».