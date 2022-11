È morto Mauro Forghieri, progettista di macchine da corsa ed ex direttore tecnico della Ferrari

Mercoledì è morto Mauro Forghieri, ingegnere e progettista di macchine da corsa, noto per i successi ottenuti negli anni Sessanta e Settanta dalle Ferrari di Formula 1 da lui disegnate. Aveva 87 anni. La notizia della sua morte è stata commentata, tra gli altri, dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, dall’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo e dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Nato a Modena nel 1935, Forghieri fu uno dei più apprezzati e innovativi ingegneri responsabili dei progetti di macchine da corsa, tra cui la serie di Ferrari 312 di Formula 1 guidate, tra gli altri, dai piloti Niki Lauda, Jody Scheckter e Gilles Villeneuve. Alcune delle macchine da lui progettate, anche per il campionato dei prototipi e in altre categorie motoristiche, entrarono nell’immaginario collettivo di sportivi e appassionati sia per le caratteristiche estetiche che per le prestazioni. Con lui come direttore tecnico dal 1962 al 1971, e dal 1973 al 1984, la Ferrari in Formula 1 vinse 54 Gran Premi, 4 campionati mondiali piloti e 7 campionati costruttori.