La notizia principale sulle prime pagine di oggi è la discussione sul decreto legge approvato dal governo per contrastare i rave party illegali, con le preoccupazioni delle opposizioni per la possibilità che la norma venga applicata anche a raduni e manifestazioni di altro tipo, come per esempio le proteste studentesche. Il Sole 24 Ore titola invece sul futuro della compagnia aerea ITA Airways, il Giornale si occupa della gestione dei migranti nell’Unione Europea, la Verità continua la sua campagna contro le misure di contenimento del Covid-19, e i giornali sportivi commentano le sconfitte in Champions League di Inter e Napoli, che si qualificano comunque per gli ottavi di finale.