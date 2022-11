È morta a 49 anni la scrittrice americana Julie Powell, la cui storia fu raccontata nel film “Julie e Julia”

È morta a 49 anni la scrittrice e blogger statunitense Julie Powell, nota soprattutto perché la sua storia venne raccontata nel film Julie e Julia, diretto da Nora Ephron. Powell è morta nella sua casa di Olivebridge, nello stato di New York, per cause ancora da confermare (secondo fonti a lei vicine Powell in seguito a un arresto cardiaco).

Nel 2009 Powell aprì un blog in cui raccontava il suo tentativo di realizzare tutte le ricette di Julia Child, famosissima cuoca e personaggio televisivo americano che scrisse un libro molto popolare in cui cercò di far conoscere agli americani la cucina francese, chiamato Mastering the Art of French Cooking. Il blog di Powell ebbe un grande successo. Nel 2005 ne venne tratto un libro, Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, in cui Powell si proponeva di cucinare in un anno tutte le ricette proposte da Child. Il libro ebbe altrettanto successo, tanto che nel 2009 venne realizzato un film che intrecciava la storia di Julie, interpretata da Amy Adams, a quella di Julia Child, interpretata con incredibile verosimiglianza da Meryl Streep: per la sua interpretazione quest’ultima vinse anche un Golden Globe.