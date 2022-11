Twitter metterà a pagamento le cosiddette “spunte blu“ usate per verificare l’identità degli utenti

Elon Musk, l’imprenditore che da poco ha comprato Twitter, ha annunciato che la cosiddetta “spunta blu” – cioè il sistema usato finora da Twitter per verificare l’identità di persone pubbliche come politici, aziende, giornalisti, persone del mondo dello spettacolo e altri – sarà messa a pagamento. Chiunque la potrà ottenere, dopo un processo di verifica, pagando un abbonamento da 8 dollari al mese, assieme a ulteriori vantaggi. Musk ha annunciato la novità su Twitter, dopo alcuni giorni in cui si era molto discusso della notizia.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022