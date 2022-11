I quotidiani di oggi aprono quasi tutti sui primi provvedimenti del governo Meloni, dando un certo rilievo alle misure contro i raduni come i rave party: alcuni lo fanno con un approccio più critico, come Repubblica e La Stampa, altri assai più accogliente e benevolo, come Libero e Il Giornale. Il Fatto Quotidiano si concentra sulla lista dei nuovi sottosegretari annunciati ieri dalla presidente del Consiglio, mentre La Verità sulle misure a tema Covid e in particolare la fine dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Sui giornali sportivi c’è come sempre molto calcio: si parla soprattutto degli infortuni in vista del mondiale, come quello di Paul Pogba della Juventus e Romelu Lukaku dell’Inter, ma anche del rinnovo del contratto dell’allenatore Stefano Pioli con il Milan.