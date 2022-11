Elon Musk ha dissolto il consiglio di amministrazione di Twitter

L’imprenditore miliardario Elon Musk, che la scorsa settimana ha comprato il social network Twitter, ha dissolto il consiglio dell’amministrazione dell’azienda, dopo che pochi giorni fa aveva licenziato alcuni dei suoi principali dirigenti. Il consiglio di amministrazione è solitamente quell’organo collegiale che si occupa di sorvegliare e valutare l’andamento di un’azienda. Musk ha nominato se stesso come unico membro del consiglio di amministrazione: questo significa, di fatto, che è diventato CEO di Twitter, cioè amministratore delegato dell’azienda, rafforzando così il proprio potere al suo interno. In un tweet, Musk ha detto che la decisione è temporanea: è probabile che nelle prossime settimane nominerà un nuovo consiglio di amministrazione composto da persone a lui più vicine e leali.

This is just temporary

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022